Еще один депутат обратился в Верховный суд из-за «схемы Долиной»

Миронов призвал Верховный суд защитить россиян и рынок вторички от схемы Долиной
true
true
true
close
Shutterstock

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился в Верховный суд РФ с просьбой пересмотреть судебную практику в отношении сделок с квартирами на вторичке. Он призвал защитить россиян от «схемы Долиной», передает 360.ru со ссылкой на документ.

В обращении депутат напомнил, что из-за якобы участия третьих лиц в стране начали массово отменять сделки купли-продажи квартир, из-за чего добросовестные граждане остаются без жилья и денег. Суды чаще удовлетворяют требования продавцов после аналогичного дела певицы Ларисы Долиной. В результате в стране сформировались «неустранимые правовые риски», а рынок вторички обрушился и рискует оказаться в состоянии заморозки, констатировал Миронов.

Парламентарий призвал Верховный суд защитить интересы россиян с обеих сторон, подготовив новое постановление пленума по аналогичным делам.

Напомним, 2 декабря стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Как отмечали юристы, решение суда станет ориентиром для всех остальных судей и позволит прийти к единообразию судебной практики при рассмотрении аналогичных дел.

Сообщалось также, что депутаты направили в суд предложения по борьбе с негативной практикой мошенников, после чего стало известно об ответе органа за подписью зампредседателя Верховного суда Юрия Глазова, в котором говорится, что Верховный суд РФ принял к сведению и учтет предложения парламентариев по борьбе с действиями аферистов по «схеме Долиной».

Всего за последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура предложила меры борьбы с «эффектом Долиной».

