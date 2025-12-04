Генпрокуратура предложила меры борьбы со «схемой Долиной»

Для борьбы со «схемой Долиной» и так называемой «бабушкиной схемой» на рынке недвижимости можно внедрить период «охлаждения» сомнительных сделок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, передает РБК.

Речь идет о способах пресечения так называемой «бабушкиной схемы» при продаже жилья, о которой стало известно после разбирательства с возвратом квартиры певицы Ларисы Долиной.

По данным специалистов, изменения было предложено внести в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Меры предусматривают «введение процедуры приостановления регистрационных действий с имуществом и «периода охлаждения» в отношении сделок, имеющих сомнительный характер». В ответе ГП также отмечается, что изменения затронут сферу «регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца».

В ноябре суд оставил квартиру Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен.

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о деле и о том, какое влияние «эффект Долиной» оказал на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд пообещал учесть предложения депутатов по «схеме Долиной».