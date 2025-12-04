На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура предложила меры борьбы со «схемой Долиной»

Генпрокуратура предложила ввести период «охлаждения» при сделках с жильем
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Для борьбы со «схемой Долиной» и так называемой «бабушкиной схемой» на рынке недвижимости можно внедрить период «охлаждения» сомнительных сделок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, передает РБК.

Речь идет о способах пресечения так называемой «бабушкиной схемы» при продаже жилья, о которой стало известно после разбирательства с возвратом квартиры певицы Ларисы Долиной.

По данным специалистов, изменения было предложено внести в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Меры предусматривают «введение процедуры приостановления регистрационных действий с имуществом и «периода охлаждения» в отношении сделок, имеющих сомнительный характер». В ответе ГП также отмечается, что изменения затронут сферу «регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца».

В ноябре суд оставил квартиру Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен.

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о деле и о том, какое влияние «эффект Долиной» оказал на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд пообещал учесть предложения депутатов по «схеме Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами