Юрист о споре Долиной и Лурье в Верховном суде: «Это будет сигнал для всех»

Юрист Пашин: спор Долиной и Лурье в Верховном суде поставит точку в таких делах
Shutterstock

Громкий скандал и общественный резонанс не сыграют никакой роли на решении Верховного суда, который вскоре рассмотрит спор певицы Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Зато решение суда станет ориентиром для всех остальных судей и позволит выработать единый подход при рассмотрении аналогичных дел, объяснил НСН юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Эксперт объяснил, что общественный резонанс на решении никак не отразится – суд будет руководствоваться законом, а не «общественными страстями». По мнению Пашина, велик шанс того, что решение предыдущей инстанции останется в силе. В то же время он отметил, что точно предсказать, какое решение примет Верховный суд, нельзя, так как могут последовать различные «сюрпризы». Так, многое в этом вопросе зависит от того, как стороны будут обосновывать свою позицию, сочтут ли Лурье добросовестным покупателем.

В любом случае, решение Верховного суда станет сигналом для всех остальных судов и позволит прийти к единообразию судебной практики, считает юрист.

«Решение Верховного суда имеет если не прецедентное значение, то ориентирующее точно, — подчеркнул он. — Верховный суд призван блюсти единообразие судебной практики. Так что это решение, конечно, будет разбираться на судейских совещаниях и послужит ориентиром».

Напомним, накануне стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Подчеркивается, что «этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

Ранее в команде Долиной назвали беспределом попытки отменить ее из-за скандала с квартирой.

