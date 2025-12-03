Верховный суд пообещал учесть предложения депутатов по «схеме Долиной»

Верховный суд Российской Федерации принял к сведению и учтет предложения депутатов Госдумы по борьбе с действиями аферистов по «схеме Долиной». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ органа.

«Содержащаяся в вашем письме информация принята к сведению и будет учтена Верховным Судом Российской Федерации в дальнейшей аналитической деятельности», — сказано в документе за подписью зампредседателя Верховного суда Юрия Глазова.

Накануне стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Подчеркивается, что «этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной».