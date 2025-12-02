Спор Лурье с Долиной рассмотрят в рамках правового поля

Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в рамках правового поля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника агентства, зная принципиальное отношение председателя Верховного суда Игоря Краснова к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет сомнений в том, что «этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

2 декабря стало известно, что в Верховный суд Российской Федерации поступила жалоба по делу о квартире Долиной. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной».