Женщине, чей нос съела собака, сделали новый из кожи со лба

Metro: американке сделали новый нос из кожи со лба
Женщине из США, чей нос съела собака, сделали новый из кожи со лба, пишет Metro.

В Пенсильвании 29-летняя Джордан Уилсон продолжает восстановление после серьезной травмы лица, полученной в результате нападения собаки в апреле 2022 года. Животное укусило ее за нос, оторвало его и проглотило.

После происшествия Уилсон перенесла 16 операций, включая создание нового носа из ткани лба. Для этого врачи использовали тканевые расширители, а затем пересадили кожный лоскут на область носа. Также проводились операции по коррекции формы и уменьшению объема нового носа.

По словам пациентки, на ранних этапах реабилитации из-за оставшихся нервных связей она ощущала прикосновения к новому носу в области лба. Позднее эти связи были отсоединены.

Женщина сообщила, что восстановление сопровождается странными ощущениями — смесью онемения и боли. Впереди у нее остается около трех операций для окончательной доработки внешнего вида носа.

Медицинские расходы, связанные с лечением, оплачивает мужчина, являвшийся владельцем собаки.

Несмотря на пережитое, Уилсон продолжает вести активную жизнь и документирует процесс восстановления в социальных сетях.

Ранее агрессивный питбуль растерзал шестимесячного младенца.

