В Татарстане прикормленная стая бездомных собак искусала девятилетнюю девочку на остановке

В Татарстане бездомные собаки напали на девятилетнего ребенка
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Татарстане бездомные собаки напали на ребенка. Об этом сообщает глава Зеленодольского муниципального района республики, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Инцидент произошел около въезда в поселок Васильево, на автобусной остановке «Молодежный». Стая животных искусала девятилетнюю школьницу.

В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков. Школьницу направили в местную детскую больницу, сейчас с ней работают медики. Информация о ее состоянии не уточняется.

«Вся необходимая помощь ребенку от муниципалитета будет оказана», – рассказал Афанасьев.

Известно, что ребенок воспитывается в многодетной семье, которая переехала в СНТ «Здоровье» в феврале текущего года.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. По словам главы округа, животных прикормил один из работников СНТ. На место выехали специалисты по отлову собак.

Ранее грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой в Новосибирске.

