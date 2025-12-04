Членов банды Басаева и Хаттаба задержали за нападение на роту десантников в Чечне

В России задержали трех членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

Среди задержанных оказались два гражданина России оба 1976 года рождения и один гражданин Украины, военнослужащий ВСУ 1979 года рождения. Уточняется, что украинца задержали в Смоленской области, двух других — в Карачаево-Черкесии и Татарстане. Всех троих заключили под стражу. Им предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащего».

Псковские десантники не выжили в бою с членами банды Басаева и Хаттаба в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 военнослужащих из 6-й роты столкнулись с группировкой боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате не выжили 84 десантника. За мужество 22 из них было присвоено звание Героя России. Еще 68 наградили орденом Мужества.

3 декабря к девяти годам колонии строгого режима приговорили члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба Альберта Елакаева, который принимал участие в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Он в составе преступной группировки участвовал в вооруженном мятеже и совершил посягательство на жизнь военнослужащих, которые обеспечивали общественную безопасность. В результате массированного прицельного обстрела не выжили 33 военных, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее СК установил личности 131 боевика по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году.