Напавшему на российских военных бандиту вынесли приговор

СК: член банды Басаева и Хаттаба получил 9 лет за нападение на военных в 1999-м

Южный окружной военный суд вынес приговор члену банды Шамиля Басаева и Хаттаба Альберту Елакаеву, участвовавшему в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Установлено, что не позднее июля 1999 года Елакаев вступил в банду численностью не менее 1000 человек, а в августе того же года с другими членами преступной группировки принял участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района в Дагестане. С целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ они совершили посягательство на жизнь военнослужащих, которые обеспечивали общественную безопасность. В результате массированного прицельного обстрела не выжили 33 военных, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал Елакаева виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До этого в ФСБ России сообщили о предотвращении покушения на семью российского военнослужащего в Крыму. По данным службы, объектами украинской разведки стали жена и ребенок военного. Куратор давал задание устранить их несколькими вариантами, среди прочего был подрыв машины. Исполнитель во время задержания оказал сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.

Целью атаки стал один из старших офицеров министерства обороны России. Кто именно, в ФСБ уточнять не стали.

Ранее «смотрящего» за Свердловской областью приговорили к 13 годам колонии.