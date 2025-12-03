На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Напавшему на российских военных бандиту вынесли приговор

СК: член банды Басаева и Хаттаба получил 9 лет за нападение на военных в 1999-м
true
true
true

Южный окружной военный суд вынес приговор члену банды Шамиля Басаева и Хаттаба Альберту Елакаеву, участвовавшему в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Установлено, что не позднее июля 1999 года Елакаев вступил в банду численностью не менее 1000 человек, а в августе того же года с другими членами преступной группировки принял участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района в Дагестане. С целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ они совершили посягательство на жизнь военнослужащих, которые обеспечивали общественную безопасность. В результате массированного прицельного обстрела не выжили 33 военных, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал Елакаева виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До этого в ФСБ России сообщили о предотвращении покушения на семью российского военнослужащего в Крыму. По данным службы, объектами украинской разведки стали жена и ребенок военного. Куратор давал задание устранить их несколькими вариантами, среди прочего был подрыв машины. Исполнитель во время задержания оказал сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.

Целью атаки стал один из старших офицеров министерства обороны России. Кто именно, в ФСБ уточнять не стали.

Ранее «смотрящего» за Свердловской областью приговорили к 13 годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами