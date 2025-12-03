Путин пообещал паралимпийцу Талаю обсудить с Лукашенко его проекты

Президент России Владимир Путин пообещал паралимпийцу и благотворителю из Белоруссии Александру Талаю переговорить с главой республики Александром Лукашенко о помощи в строительстве реабилитационного центра для детей с минно-взрывными травмами. Об этом сообщает ТАСС.

Паралимпиец рассказал президенту России, что его цель — благотворительная помощь Донбассу. Он также рассказал Путину о других своих проектах — о Брестской крепости, реставрацией которой он недавно занимался. В планах также реставрация усадьбы Великих князей дома Романовых под Минском. По словам Талая, он хочет сделать на базе этой усадьбы реабилитационный центр для детей с минно-взрывными травмами. В связи с чем и попросил у главы российского государства помощи в этом вопросе.

«Хорошо, я пометил. И с Александром Григорьевичем [Лукашенко] поговорю. Уверен, он тоже подключится, поможет», — сказал Путин.

До этого президент России во время посещения форума «Мы вместе» передал слова благодарности сестрам милосердия, помогающим на добровольной основе людям на Донбассе, в приграничье, а также других регионах России.

На форуме глава государства также пообщался с волонтерами. Он рассказал, что с 2022 года более 600 тысяч волонтеров присоединились к работе по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой.

Ранее Путин высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО.