Путин высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО

Путин заявил, что высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО, как и все россияне

Президент России Владимир Путин заявил, что, как и все россияне, высоко оценил работу волонтеров в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Вам большое спасибо (за активную работу — прим. ред.)», — сказал глава государства в ходе общения с волонтерами и активистами на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Политик отметил, что всех волонтеров из разных стран объединяет общее желание помогать людям.

Президент также призвал волонтеров соблюдать осторожность в зоне СВО и приграничных с Украиной российских регионах.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 3 декабря Путин по случаю международного дня инвалидов принимает участие в церемонии награждения победителя в номинации «Волонтер года 2025».

Церемония проходит в рамках международной премии «Мы вместе». Глава государства в течение некоторого времени пообщается с волонтерами, поучаствует в международном форуме, а также наградит победителей.

Ранее Путин поручил привлечь волонтеров к помощи ветеранам СВО в больницах.