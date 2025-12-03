Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, работающим на Донбассе

Путин поблагодарил сестер милосердия, работающих на Донбассе и в приграничье

Президент России Владимир Путин во время посещения форума «Мы вместе» передал слова благодарности сестрам милосердия, помогающим на добровольной основе людям на Донбассе, в приграничье, а также других регионах России, передает РИА Новости.

На форуме глава государства также пообщался с волонтерами. На встрече с Путиным директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал ему о работе сестер милосердия, которые помогают людям в больницах и госпиталях на добровольной основе.

Как отметил Заров, на данный момент на Донбассе в Курске и других регионах России помощь людям оказывают около трех тысяч сестер милосердия. Также он передал Путину, что сестры милосердия любят его и молятся за него.

До этого глава государства рассказал, что с 2022 года более 600 тысяч волонтеров присоединились к работе по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено благотворительности и социальному партнерству в России.

Ранее Путин принял участие в акции «Елка желаний».