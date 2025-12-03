Путин рассказал о волонтерах, помогавших заболевшим в пандемию коронавируса

Путин: некоторые россияне в пандемию COVID-19 отдали жизнь в борьбе за людей

Некоторые россияне во время пандемии коронавируса, не жалея себя, отдали свои жизни в борьбе за людей. Об этом в ходе выступления на международном форуме «Мы Вместе» заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что в то время не существовало никаких эффективных средств борьбы с COVID-19.

«Тем не менее люди встали, организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке. Не жалея себя, некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни», — подчеркнул российский лидер, рассказывая о волонтерах, помогавших заболевшим коронавирусом.

Путин отметил, что самоотверженность волонтеров в годы пандемии коронавируса является очень ярким и показательным примером. Как сказал президент, готовность помогать близким и поддерживать нуждающихся — в крови у россиян.

3 декабря российский лидер выступает на пятом международном форуме «Мы Вместе», проходящем в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в РФ. В этом году в нем принимают участие порядка 20 тыс. человек из всех регионов страны, а также из 47 иностранных государств.

Ранее Путин распустил рабочую группу Государственного совета РФ по коронавирусу.