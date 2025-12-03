Путин прибыл на международный форум «Мы вместе» в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл на международный форум «Мы вместе» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Пятый международный форум гражданского участия, проходящий в национальном центре «Россия», посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в РФ. Он стартовал 2 декабря.

В 2025 году событие соберет около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств. Деловая программа включает более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и международных экспертов.

На площадке форума подведут итоги пятилетней работы движения «Мы вместе», а 60 гражданам России вручат нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, стартует регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

«Форум «Мы вместе» уже пятый год подряд становится пространством, где благодаря обмену опытом создаются уникальные решения, участники учатся работать в команде и укреплять общие ценностные ориентиры», — сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В первый день форума ресурсные центры добровольчества и Добро.Центры обсудили разработку корпоративного кодекса и кодекса волонтера — документов, закрепляющих единые стандарты поведения в сообществе.

Ранее Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев-штурмовиков.