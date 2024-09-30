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Путин распустил рабочую группу Госсовета по коронавирусу

Путин распустил рабочую группу по коронавирусу в составе Госсовета

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распустил рабочую группу по коронавирусу в составе Государственного совета. Указ главы государства размещен на портале официального публикования нормативно-правовых актов.

Рабочая группа по противодействию COVID-19 была создана в марте 2020 года, а в марте 2022 года была переименована в рабочую группу по экономическим вопросам и противодействию COVID-19.

До этого шведские ученые выяснили, что люди с расстройствами психики прививаются от COVID-19 на 9% реже, чем психически здоровые люди.

Всего в исследованиях приняли участие 325298 человек. Исследования шведского реестра показали, что в целом люди с психическими заболеваниями получали первую дозу препарата реже на 9%, а зависимые от психоактивных веществ лица — на 16%. Дополнительный стратифицированный по полу анализ шведской когорты показал значимую связь между тревогой, депрессией симптомами и более низкой посещаемостью медучреждений для первой вакцинации среди мужчин, но не женщин.

Ранее вирусолог дал советы для защиты от новых вариантов коронавируса.

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