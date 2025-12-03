Путин отметил самоотверженность волонтеров во время коронавируса

Путин назвал показательной самоотверженность волонтеров во время коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал самоотверженность волонтеров при коронавирусе ярким, показательным примером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пример очень яркий, показательный для нашей страны, для народов, всех народов Российской Федерации», — сказал Путин на международном форуме «Мы вместе».

Глава государства подчеркнул, что помощь близкому и поддержка нуждающихся — в крови у россиян.

3 декабря Путин выступает на пятом международном форуме «Мы вместе», проходящем в национальном центре «Россия». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в РФ.

В 2025 году событие соберет около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств. Деловая программа включает более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и международных экспертов.

На площадке форума подведут итоги пятилетней работы движения «Мы вместе», а 60 гражданам России вручат нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, стартует регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

Ранее Путин высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО.