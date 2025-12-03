В Белгородской области украинский беспилотник атаковал грузовик с водителем

Гладков: водитель грузовика получил ранение в селе Грузское при атаке БПЛА

В населенном пункте Грузское Борисовского округа Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовому автомобилю, водитель получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бойцы «Орлана» доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал он.

После оказания помощи бригада скорой транспортирует мужчину в городскую больницу №2 Белгорода.

Вечером 2 декабря Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области, пострадали двое мужчин.

30 ноября в селе Глотово Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель.

До этого Гладков сообщил о том, что жительница села Архангельское пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, дрон взорвался на территории частного домовладения, а пострадавшую доставили в Старооскольскую окружную больницу с предварительным диагнозом — баротравма.

Ранее ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области.