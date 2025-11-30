Житель Белгородской области пострадал от атаковавшего автомобиль беспилотника

В селе Глотово Грайворонского округа дрон Вооруженных сил Украины атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогами госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. При этом транспортное средство загорелось после детонации.

Накануне Гладков сообщил о том, что жительница села Архангельское пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, дрон взорвался на территории частного домовладения, а пострадавшую доставили в Старооскольскую окружную больницу с предварительным диагнозом — баротравма.

До этого во время атаки БПЛА села Драгунское Белгородского округа под удар попал частный дом. Местная жительница получила серьезные ранения, спасти ее не удалось. Также пострадал ее пятилетний сын.

Ранее средства ПВО сбили украинский дрон над селением в Северной Осетии.