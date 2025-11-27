На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области
true
true
true
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладко в своем Telegram-канале.

«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ситуация в регионе остается на крайне напряженном уровне. Гладков отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили воздушные цели.

В ночь на 27 ноября российские военнослужащие уничтожили 118 украинских дронов над регионами страны. По данным Минобороны РФ, больше всего дронов — 52 летательных аппарата — было сбито над Белгородской областью.

25 ноября ВСУ нанесли удар по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего в четырех муниципалитетах Запорожской области около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, речь идет о жителях Токмакского, Васильевского, Михайловского, Куйбышевского муниципальных округов, города Днепрорудное и близлежащих населенных пунктов.

Ранее в Белгородской области анонсировали создание пунктов временного обогрева.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами