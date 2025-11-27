ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладко в своем Telegram-канале.

«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ситуация в регионе остается на крайне напряженном уровне. Гладков отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили воздушные цели.

В ночь на 27 ноября российские военнослужащие уничтожили 118 украинских дронов над регионами страны. По данным Минобороны РФ, больше всего дронов — 52 летательных аппарата — было сбито над Белгородской областью.

25 ноября ВСУ нанесли удар по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего в четырех муниципалитетах Запорожской области около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, речь идет о жителях Токмакского, Васильевского, Михайловского, Куйбышевского муниципальных округов, города Днепрорудное и близлежащих населенных пунктов.

Ранее в Белгородской области анонсировали создание пунктов временного обогрева.