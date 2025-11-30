На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил об атаках беспилотников ВСУ в восьми округах Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 8 округов Белгородской области 21 беспилотником
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшие сутки украинские военные атаковали восемь округов Белгородской области с помощью 21 беспилотника, из которых 14 были перехвачены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, 29 ноября атакам подверглись девять населенных пунктов, при этом было выпущено три боеприпаса. Пострадали два мирных жителя, а также были повреждены одно частное домовладение, объект инфраструктуры, здание организации и два транспортных средства.

Гладков уточнил, что в Краснояружском округе по сёлам Вязовое, Графовка и Репяховка выпущены три боеприпаса в ходе двух обстрелов, а также совершены атаки двух беспилотников, однако без повреждений. В Шебекинском округе в селе Архангельское FPV-дрон повредил легковой автомобиль.

Он добавил, что Борисовский и Грайворонский округа подверглись атаке четырех беспилотников, в результате чего пострадал мужчина. В Валуйском, Губкинском, Чернянском и Старооскольском округах 14 беспилотников были сбиты или подавлены, при этом пострадала женщина.

Ранее житель Белгородской области пострадал от атаковавшего автомобиль беспилотника.

Обстрелы Белгородской области
