Двое мужчин пострадали во время атаки Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали Шебекино в Белгородской области, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Двоих мужчин, находившихся в машине, попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Также в городе украинские беспилотники скинули боеприпасы в нескольких местах. Пострадал автобус, два трактора, два автомобиля.

30 ноября в селе Глотово Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель.

До этого Гладков сообщил о том, что жительница села Архангельское пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, дрон взорвался на территории частного домовладения, а пострадавшую доставили в Старооскольскую окружную больницу с предварительным диагнозом — баротравма.

Ранее ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области.