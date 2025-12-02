На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое мужчин пострадали во время атаки Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино, пострадали двое мужчин
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины атаковали Шебекино в Белгородской области, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Двоих мужчин, находившихся в машине, попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Также в городе украинские беспилотники скинули боеприпасы в нескольких местах. Пострадал автобус, два трактора, два автомобиля.

30 ноября в селе Глотово Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель.

До этого Гладков сообщил о том, что жительница села Архангельское пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, дрон взорвался на территории частного домовладения, а пострадавшую доставили в Старооскольскую окружную больницу с предварительным диагнозом — баротравма.

Ранее ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами