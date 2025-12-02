В России выросли продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в ноябре текущего года снизились на 1%, составив 142,8 тыс. единиц. Об этом сообщили в Минпромторге, пишет ТАСС.

При этом за отчетный месяц в годовом выражении продажи легковушек выросли на 6%.

«В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тыс. штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого маркетинговое агентство «НАПИ» сообщало, что в 2025 году в России продажи автомобилей старше 20 лет приблизились по объемам к продажам новых машин.

В свою очередь глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году упадут на 10-15%. В этом году будет продано около 1,45 млн автомобилей.

Ранее россиянам назвали признаки того, что продавцом машины руководят мошенники.