На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросли продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 6%
true
true
true
close
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в ноябре текущего года снизились на 1%, составив 142,8 тыс. единиц. Об этом сообщили в Минпромторге, пишет ТАСС.

При этом за отчетный месяц в годовом выражении продажи легковушек выросли на 6%.

«В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тыс. штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого маркетинговое агентство «НАПИ» сообщало, что в 2025 году в России продажи автомобилей старше 20 лет приблизились по объемам к продажам новых машин.

В свою очередь глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году упадут на 10-15%. В этом году будет продано около 1,45 млн автомобилей.

Ранее россиянам назвали признаки того, что продавцом машины руководят мошенники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами