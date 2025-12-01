На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двадцатилетние машины в России сравнялись по продажам с новыми

НАПИ: в России продается столько же 20-летних автомобилей, сколько новых
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В 2025 году в России продажи автомобилей старше 20 лет приблизились по объемам к продажам новых машин. Об этом сообщает маркетинговое агентство «НАПИ».

«В январе-октябре 2025 года продажи легковых автомобилей старше 20 лет лишь немного уступают продажам новых автомобилей. Так, за 10 месяцев текущего года было реализовано 0,93 млн автомобилей старше 20 лет, а новых – больше лишь на 0,12 млн ед.», — отмечается в исследовании.

В 2024 году разница между продажами новых автомобилей и машин в возрасте свыше 20 лет составляла 0,49 млн экземпляров, уточнили в агентстве. Всего с января по октябрь 2025 года включительно в России было реализовано 4,88 млн подержанных автомобилей. Сильнее всего просели продажи машин в возрасте 16-20 лет и 7-10 лет. Продажи машин в возрасте 11-15 лет и старше 20 лет увеличились.

Ранее сотни Porsche в России »превратились в кирпичи».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами