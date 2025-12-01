Двадцатилетние машины в России сравнялись по продажам с новыми

В 2025 году в России продажи автомобилей старше 20 лет приблизились по объемам к продажам новых машин. Об этом сообщает маркетинговое агентство «НАПИ».

«В январе-октябре 2025 года продажи легковых автомобилей старше 20 лет лишь немного уступают продажам новых автомобилей. Так, за 10 месяцев текущего года было реализовано 0,93 млн автомобилей старше 20 лет, а новых – больше лишь на 0,12 млн ед.», — отмечается в исследовании.

В 2024 году разница между продажами новых автомобилей и машин в возрасте свыше 20 лет составляла 0,49 млн экземпляров, уточнили в агентстве. Всего с января по октябрь 2025 года включительно в России было реализовано 4,88 млн подержанных автомобилей. Сильнее всего просели продажи машин в возрасте 16-20 лет и 7-10 лет. Продажи машин в возрасте 11-15 лет и старше 20 лет увеличились.

