Россиянам назвали признаки того, что продавцом машины руководят мошенники

Главные признаки воздействия мошенников на продавца — это его желание продать автомобиль быстрее и с большим дисконтом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Мошенничество – это больная тема, и единственным характерным маркером в этом случае является срочная продажа по заниженной цене. К сожалению, под воздействием мошенников каждый утверждает, что продает автомобиль по доброй воле, а потом эти сделки аннулируются и возбуждаются уголовные дела», — рассказал Шелков.

Заниженная цена автомобиля должна насторожить потенциального покупателя, и от покупки такого автомобиля лучше отказаться, чтобы избежать возможных разбирательств, предупредил он. Кроме того, если в дальнейшем продавец будет проходить процедуру банкротства из-за долгов по кредитам, заниженная цена в договоре купли-продажи может послужить основанием для суда признать сделку по продаже автомобиля притворной и изъять автомобиль в счет погашения долгов, добавил Шелков.

