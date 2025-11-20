В России спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей

Автоэксперт Подщеколдин: в 2025 году продажи легковых авто в РФ снизятся на 15%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году упадут на 10-15%, сообщает со ссылкой на главу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«Рынок, к сожалению, не достигнет результатов прошлого года, будет примерно на 10-15% ниже. И это критически нехорошо», - сказал Подщеколдин. По его словам, в 2025 году будет продано около 1,45 млн автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее в России утвердили план повышения акцизов на бензин.