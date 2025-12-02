Владелец атакованного дроном танкера Midvolga 2 заявил об отсутствии раненых

РИА Новости: при атаке украинского БПЛА на танкер Midvolga 2 никто не пострадал

Никто из членов экипажа российского танкера Midvolga 2, подвергшегося атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в акватории Черного моря, не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя «Средне-Волжской судоходной компании», которой принадлежит танкер.

«По предварительной информации, все моряки живы и здоровы! На борту все — граждане РФ. За медицинской помощью никто не обращался», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что всего на борту находятся 14 человек. Судовладелец намерен оказать им всю необходимую помощь.

«Сейчас судно следует в порт Синоп для оценки повреждений и дальнейшего ремонта», — отметили в компании.

О том, что в результате атаки дрона на Midvolga 2 пострадали люди, сообщил Telegram-канал SHOT. Журналисты утверждали, что ранения получили два моряка.

Российский танкер Midvolga 2, следовавший из РФ в Грузию, подвергся атаке 2 декабря. Инцидент произошел в акватории Черного моря, на расстоянии около 129 км от берегов Турции. Изначально в министерстве транспорта и инфраструктуры республики заявили, что на борту находятся 13 членов экипажа.

Комментируя ситуацию, турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан допустил, что в Черном море может быть создан коридор безопасности для сопровождения военными кораблями гражданских судов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об атаках на танкеры у берегов республики.