На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Турции сообщили еще об одной атаке на танкер у своих берегов

Мминтранс Турции: очередной танкер подвергся атаке у берегов Турции
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Еще один танкер подвергся атаке у берегов Турции. Об этом сообщает министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Отмечается, что танкер Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло. Инцидент произошел в 80 милях от берегов Турции.

«Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, судно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении министерства.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства заявил, что атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации.

Лидер Турции подчеркнул, что Анкара не видит оправдания таким нападениям, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и природе.

По словам Эрдогана, турецкие власти внимательно следят за событиями, связанными с переговорами о прекращении конфликта на Украине. Кроме того, политик в очередной раз заявил о готовности Турции внести свой вклад в процесс урегулирования.

Ранее военный эксперт объяснил, каким должен быть ответ за удары по судам в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами