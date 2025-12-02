Власти Турции сообщили еще об одной атаке на танкер у своих берегов

Еще один танкер подвергся атаке у берегов Турции. Об этом сообщает министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Отмечается, что танкер Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло. Инцидент произошел в 80 милях от берегов Турции.

«Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, судно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении министерства.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства заявил, что атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации.

Лидер Турции подчеркнул, что Анкара не видит оправдания таким нападениям, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и природе.

По словам Эрдогана, турецкие власти внимательно следят за событиями, связанными с переговорами о прекращении конфликта на Украине. Кроме того, политик в очередной раз заявил о готовности Турции внести свой вклад в процесс урегулирования.

