В Турции допустили создание коридора безопасности для гражданских судов в Черном море

В Черном море может быть создан коридор безопасности для сопровождения военными кораблями гражданских судов в связи с атаками на танкеры у берегов Турции. Такое мнение высказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан в эфире телеканала CNN-turk.

«Такой коридор по примеру зернового, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы, может быть организован. Задачу по обеспечению безопасности судоходства гражданских судов на себя могут взять турецкие ВМС», – заявил эксперт.

Аналогичное предположение высказал турецкий военный эксперт Джан Эреноглу в эфире телеканала NTV. Он не исключил, что последняя атака на танкер, о которой 2 декабря сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры, была совершена с использованием дронов.

«В мире есть примеры военного сопровождения гражданских судов в открытом море. Такие меры могут быть предприняты в Черном море в связи с последними нападениями на танкеры вблизи побережья Турции», – подчеркнул Эреноглу.

2 декабря министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что российский танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло, подвергся атаке. Инцидент произошел в 80 милях от берегов Турции.

Ранее в Турции отреагировали на атаки Украины на свои суда в Черном море.