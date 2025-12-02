На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали самолет Су-57 лучшим в мире

Песков: самолет Су-57 является лучшим в мире
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российский истребитель Су-57 лучшим в мире. Об этом он сказал на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.

«Это лучший самолет в мире», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что вопрос поставок Су-57 будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию.

1 декабря стало известно, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны (ПРО) С-500 в ходе визита Путина, намеченного на 4–5 декабря.

Как отмечает агентство Bloomberg, возможное соглашение Индии и России «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые выступают против закупок Нью-Дели оружия у РФ.

27 ноября газета The Times of India сообщила, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для военно-воздушных сил республики.

Ранее в Кремле заявили о намерении России развивать отношения и с Индией, и с Китаем.

