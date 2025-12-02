На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили о намерении России развивать отношения и с Индией, и с Китаем

Песков: РФ рассчитывает, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы
Roman Naumov/Global Look Press

Россия рассчитывает, что Индия и Китай смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, передает РИА Новости.

«Мы уважаем двусторонние отношения между Индией и Китаем, и мы не сомневаемся, что две самые старые страны, две самые мудрые страны в этом мире, будут настолько мудрыми, чтобы решить все проблемы, для того, чтобы сохранить глобальную стабильность, глобальную предсказуемость, глобальный мир и региональный мир», – отметил представитель Кремля.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что Москва стремится к обеспечению общеевропейской системы безопасности. Он подчеркнул, что цели России касаются «будущих поколений». В то же время, пресс-секретарь российского президента анонсировал встречу в Москве главы РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа. Он уточнил, что в ходе мероприятия Путин и Уиткофф обсудят те договоренности, которых достигли Вашингтон и Киев.

Ранее в Кремле рассказали о поставках энергоресурсов в Индию

