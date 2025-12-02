На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ДНР назвал число мирных жителей в Красноармейско-Димитровской агломерации

Пушилин: более 10 тысяч людей остаются в Красноармейско-Димитровской агломерации
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Более 10 тысяч мирных жителей, по предварительным данным, находятся в красноармейско-димитровской агломерации Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Очень много [мирных жителей] в красноармейско-димитровской агломерации, более 10 тысяч человек», — сказал он.

Пушилин отметил, что эти данные являются приблизительными, более точную цифру в настоящий момент назвать нельзя.

Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Как заявлял глава ДНР в ноябре, Красноармейско-Димитровская агломерация была одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Пушилин подчеркивал, что главной задачей для властей является спасение мирных жителей, которые оказались в населенных пунктах, где проводились боевые действия.

Ранее жителям эвакуированного Красноармейска начали выдавать российские паспорта.

