Пушилин: находящиеся в окружении солдаты ВСУ в Красноармейске сдаются в плен

Находящиеся в окружении в Красноармейско-Дмитровской агломерации солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен. Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Несмотря на то что противник предпринимает много попыток и деблокировать, и контратаковать, и очень громко об этом расписывает, наши ребята знают, что делать, и проводят свою работу достаточно грамотно. Командование выстроило стратегию», — заявил он.

По словам Пушилина, украинская сторона не обладает возможностью выдерживать натиск российских военных. Он добавил, что охват был осуществлен достаточно грамотно.

Глава ДНР отметил, что Красноармейско-Димитровская агломерация является одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Пушилин подчеркнул, что главной задачей для властей является спасение мирных жителей, которые оказались в населенных пунктах, где проводятся боевые действия.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. По словам сдавшихся в плен украинских солдат, они ощущают себя брошенными командованием, которое, как утверждается, прекратило поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.