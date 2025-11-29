Вашингтон приостановил принятие решений по прошениям об убежище

Соединенные Штаты приостановили принятие решений по беженцам после стрельбы по военным. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на соответствующую директиву.
«USCIS (Служба гражданства и иммиграции США. — «Газета.Ru») приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — поделился глава USCIS Джозеф Эдлоу
В частности, мера касается Афганистана. Иммиграционные запросы от них приостанавили на неопределенный срок.
До этого президент США Дональд Трамп, выступая с обращением после стрельбы у Белого дома, подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана. Трамп назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена. Также отмечалось, что после стрельбы власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.
В Вашингтоне накануне Дня Благодарения — 26 ноября — 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества.
Ранее в двух городах США произошла стрельба в день зажжения огней на елке.