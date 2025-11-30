РИА: после оккупации ВСУ в Торском в ДНР осталось только три уцелевших дома

После оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торском в ДНР остались только три целых дома. Об этом рассказал РИА Новости беженец из села Анатолий Безкишкий.

«Три дома, что еще целые были. А так все село разбито. Что разбито, что сгорело. Всего три дома целые, один из них мой», –- сказал Безкишкий.

По его мнению, дом уцелел только по одной причине — там никто не находился в период активных боевых действий.

Другой беженец из этого же села — Александр Мединцев рассказал, что бойцы ВСУ мешками выносили вещи из домов мирных жителей перед приходом российской армии.

По его словам, украинские военнослужащие вели себя нагло и занимались мародерством.

Как сообщал еще один беженец из Торского, Сергей Трофименко, украинские военнослужащие размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей села. По словам мужчины, бойцы ВСУ начали рыть окопы в начале весны 2025 года.

15 мая в Минобороны России заявили об освобождении Торского. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Запад».

