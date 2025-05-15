ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Торское было освобождено силами группировки «Запад», а Новоалександровка — «Центра».

По данным ведомства, за сутки боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в зоне ответственности «Запада». Бои эта группировка вела под Подлиманом, Дружелюбовкой, Ольговкой, Андреевкой, Купянском и Паламаревком.

Группировка «Центр», по данным МО РФ, нанесла поражение ВСУ в районах Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского, лишив украинские силы 515 бойцов, шести боевых бронированных машин, десяти автомобилей и трех артиллерийских орудий.

До этого глава ДНР атаковали предприятие и вышку сотовой связи в Горловке.