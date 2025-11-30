РИА: бойцы ВСУ в Торском мешками выносили вещи мирных жителей из их домов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешками выносили вещи из домов мирных жителей в селе Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) перед приходом российской армии. Об этом сообщил РИА Новости покинувший населенный пункт Андрей Мединцев.

По его словам, украинские военнослужащие вели себя нагло и занимались мародерством.

«Я лично видел, как они (ВСУ. — «Газета.Ru») ходили туда, откуда повыезжали гражданские люди, — и уходят оттуда с мешками, с чемоданами», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал другой беженец, Сергей Трофименко, украинские военнослужащие размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей села. По словам мужчины, бойцы ВСУ начали рыть окопы в начале весны текущего года.

15 мая в министерстве обороны РФ заявили об освобождении Торского. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Запад»

