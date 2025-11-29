На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Суджи рассказала о пытках ВСУ за отказ отдать машину

РИА Новости: ВСУ пытали жительницу Суджи газовой горелкой за отказ отдать машину
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Жительница Суджи Елена пыткам и мародерству со стороны украинских войск, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) находились в Курской области. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это было рано утром. Они (украинские военные — прим. ред.) заехали на четырех БТР. Создали дымовую завесу прям под окнами, чтобы люди выходили. И сразу начали расстреливать окна, двери, где люди не открывали», — рассказала Елена.

Жительница рассказала, что на следующий день украинские бойцы начали ее пытать, требуя отдать ключи от машины мужа. Она пыталась объяснить, что мужчина повез провожать внуков и не вернулась, поэтому ключей у нее не было. После этого военнослужащие начали пугать женщину, стреляя прямо у нее над головой.

Помимо этого, солдаты ВСУ обожгли руки женщине газовой горелкой после отказа отдавать ключи от машины. На следующий день после избиений за ней приехали восемь человек с автоматами и забрали ее.

До этого пленные военные ВСУ рассказали ТАСС, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену». По информации агентства, в плен российским военным сдались трое украинских солдат: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун. Им рассказывали, что в плену над бойцами якобы издеваются, однако «это все не так».

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами