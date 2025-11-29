Жительница Суджи Елена пыткам и мародерству со стороны украинских войск, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) находились в Курской области. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это было рано утром. Они (украинские военные — прим. ред.) заехали на четырех БТР. Создали дымовую завесу прям под окнами, чтобы люди выходили. И сразу начали расстреливать окна, двери, где люди не открывали», — рассказала Елена.

Жительница рассказала, что на следующий день украинские бойцы начали ее пытать, требуя отдать ключи от машины мужа. Она пыталась объяснить, что мужчина повез провожать внуков и не вернулась, поэтому ключей у нее не было. После этого военнослужащие начали пугать женщину, стреляя прямо у нее над головой.

Помимо этого, солдаты ВСУ обожгли руки женщине газовой горелкой после отказа отдавать ключи от машины. На следующий день после избиений за ней приехали восемь человек с автоматами и забрали ее.

До этого пленные военные ВСУ рассказали ТАСС, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену». По информации агентства, в плен российским военным сдались трое украинских солдат: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун. Им рассказывали, что в плену над бойцами якобы издеваются, однако «это все не так».

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.