РИА Новости: ВСУ размещали позиции и рыли окопы в огородах жителей Торского

Украинские военнослужащие размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей Торского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца, представившегося Сергеем Трофименко.

По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали рыть окопы в начале весны текущего года.

«[Копали] на моем и на соседских домах», — сказал источник.

Трофименко добавил, что также украинские бойцы завозили в населенный пункт различную военную технику. Обычно ее размещали неподалеку от жилых домов, подчеркнул беженец.

15 мая министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Торское в ДНР. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Запад».

Позднее в сети распространилась информация о том, что украинские формирования якобы вновь заняли Торское. Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла эту информацию, обвинив главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в скатывании «к регулярной лжи относительно «освобождения» отдельных сел».

Ранее военный эксперт сообщил о возможном попадании генералов ВСУ и офицеров из стран — членов НАТО в котел на территории ДНР.