В Нижнем Новгороде потушили пожар на производстве на 2 тыс. «квадратов»

В Нижнем Новгороде полностью потушили производственное здание на 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что возгорание повышенного ранга произошло на улице Баррикад в Сормовском районе. В здании рухнула часть крыши. К тушению огня привлекли 73 пожарных и 25 единиц техники. Никто не пострадал. Специалисты быстро ликвидировали открытое горение, а на полное тушение здания потребовалось несколько часов.

В октябре в Новосибирской области вспыхнуло производство экодомов. Пожар произошел на Шоссейной улице в поселке Мочище. Огонь распространился на площадь более 1 тыс. кв. м. На фото с места происшествия от металлического ангара и деревянного строения поднимался густой черный дым.

Ранее в США прогремел взрыв на заводе, производившем продукцию для ВСУ.

