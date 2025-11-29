На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на заводе в Нижнем Новгороде

true
true
true

Открытое горение в производственном здании в Нижнем Новгороде, где произошел пожар на площади около 2 тыс. квадратных метров, было ликвидировано. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар охватил два тысячи «квадратов», а в ходе возгорания произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших, по данным спасателей, нет.

Для ликвидации последствий атаки задействованы 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

Открытое горение удалось погасить ликвидировать.

Этим утром пожар произошел на территории подсобного хозяйства сельскохозяйственного предприятия в поселке городского типа Афипский Краснодарского края после падения обломков украинских беспилотников. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

По предварительным данным, люди не пострадали. Пламя оперативно потушили прибывшие на место ЧП пожарные расчеты.

Ранее СМИ сообщили о работе ПВО в пригороде Краснодара.

