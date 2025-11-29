На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижнем Новгороде произошел масштабный пожар на производстве

МЧС: в производственном здании в Нижнем Новгороде произошел пожар
true
true
true

В Нижнем Новгороде на производстве произошел пожар на площади 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в государственном управлении МЧС России по региону в Telegram-канале.

Пожарные отряды по повышенному рангу вызова выехали на улицу Баррикад в Сормовском районе.

«Происходит горение производственного здания на площади 2000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, в результате распространения огня никто не пострадал. На данный момент огонь удалось локализовать, тушение продолжается.

В оперативной работе по ликвидации последствий задействованы 73 специалиста и 25 единиц техники.

До этого в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода на Кубани из-за атаки беспилотников. В пресс-службе уточнили, что возгорание локализовали на площади 250 кв. м. На данный момент для ликвидации последствий атаки задействованы 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

Ранее очевидцы заявили о пожаре после атаки беспилотников на Таганрог.

