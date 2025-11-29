На Афипском НПЗ ликвидировали пожар после атаки беспилотников

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) полностью ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в результате распространения огня никто не пострадал.

Незадолго до этого сообщалось, что огонь локализовали на площади 250 кв. м. На данный момент для ликвидации последствий атаки задействованы 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что число резервистов, привлеченных для охраны электростанций, НПЗ и других энергообъектов выросло с 4 до 5 тыс. По данным журналистов, план был перевыполнен из-за большого количества добровольцев из сел.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о наборе резервистов в подразделения, которые будут заниматься охраной критически важных объектов. Кто такие резервисты, какие у них обязанности и как в целом устроена система мобилизационного резерва — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы заявили о пожаре после атаки беспилотников на Таганрог.