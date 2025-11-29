На Кубани на территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки дронов

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram-канале.

«Предварительно площадь возгорания около 100 кв м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе уточнили, что возгорание локализовали на площади 250 кв. м. На данный момент для ликвидации последствий атаки задействованы 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

В текущему моменту о пострадавших не сообщалось.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь на 25 ноября повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По словам Кондратьева, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района. Кроме того, в данный момент тушат возгорание на крыше многоквартирного дома в Туапсе, пожар уже локализовали.

Ранее СМИ сообщили о работе ПВО в пригороде Краснодара.