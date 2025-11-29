На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани на территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки дронов

Оперштаб: на Афипском НПЗ на Кубани локализовали возгорание на фоне атаки БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram-канале.

«Предварительно площадь возгорания около 100 кв м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе уточнили, что возгорание локализовали на площади 250 кв. м. На данный момент для ликвидации последствий атаки задействованы 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

В текущему моменту о пострадавших не сообщалось.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь на 25 ноября повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По словам Кондратьева, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района. Кроме того, в данный момент тушат возгорание на крыше многоквартирного дома в Туапсе, пожар уже локализовали.

Ранее СМИ сообщили о работе ПВО в пригороде Краснодара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами