Несколько тысяч пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса

Из-за временного закрытия Международного аэропорта Вильнюса около 3 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами. Об этом сообщил руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

«Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 28 авиарейсов, которые перевозили около 3 тысяч пассажиров», — сказал он.

Аэропорт Вильнюса закрыли в ночь на 29 ноября из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды. Следовавшие в Вильнюс рейсы перенаправили на посадку в Каунас.

26 ноября аэропорт Вильнюса закрывали после инцидента, в котором самолет польской авиакомпании LOT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

До этого три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

