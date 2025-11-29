На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько тысяч пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса

Около 3 тыс. пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Из-за временного закрытия Международного аэропорта Вильнюса около 3 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами. Об этом сообщил руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

«Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 28 авиарейсов, которые перевозили около 3 тысяч пассажиров», — сказал он.

Аэропорт Вильнюса закрыли в ночь на 29 ноября из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды. Следовавшие в Вильнюс рейсы перенаправили на посадку в Каунас.

26 ноября аэропорт Вильнюса закрывали после инцидента, в котором самолет польской авиакомпании LOT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

До этого три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

Ранее пассажиры рейса в Дубай застряли в аэропорту Москвы на сутки из-за поломки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами