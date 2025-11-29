На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Вильнюса временно не отправляет и не принимает рейсы

Диспетчерская служба: аэропорт Вильнюса временно закрыт из-за воздушных шаров
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Вильнюса временно не принимает и не отправляет рейсы из-за неизвестных воздушных шаров в небе. Об этом сообщает диспетчерская служба воздушной гавани.

Отмечается, что аэропорт закрыт с 23:15 по местному времени (00:15 мск) 28 ноября из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды.

Следующие в Вильнюс рейсы будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.

26 ноября аэропорт Вильнюса закрывали после инцидента, в котором самолет польской авиакомпании LOT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Происшествие, ставшее причиной приостановки работы аэропорта, случилось в 13:43 часов (14:43 мск) 26 ноября в условиях неблагоприятной погоды – в Вильнюсе шел сильный снегопад. Самолет, прибывший из Варшавы, во время движения к месту стоянки отклонился от курса и съехал с полосы. В результате инцидента никто не пострадал.

11 ноября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

Ранее пассажиры рейса в Дубай застряли в аэропорту Москвы на сутки из-за поломки.

