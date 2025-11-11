Метеозонды сорвали посадку трех самолетов в Литве

Delfi: три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за зондов

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Об этом пишет Delfi.

Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

Ограничения на посадку судов в аэропорту Вильнюса были введены после сообщения властей о неопознанном объекте в воздушном пространстве.

Национальный центр управления кризисами Литвы сообщил, что за ночь локаторы выявили 34 объекта. При этом литовские пограничники смогли найти только шесть зондов с контрабандой.

До этого заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас сообщил, что в Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком, и обвинил в этом Белоруссию. Отмечается, что зонды неоднократно создавали препятствия для взлета и посадки воздушных судов.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты с белорусской территории в Литву, используя для этого метеорологические зонды.

Ранее власти Литвы обвинили Белоруссию в «гибридных атаках».