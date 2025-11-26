Аэропорт Вильнюса закрыли после инцидента с самолетом

Аэропорт Вильнюса после инцидента с самолетом закрыли на 8 часов

Вильнюсский международный аэропорт останется закрытым минимум на восемь часов после инцидента, в котором самолет польской авиакомпании LOT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил прессе представитель аэропорта Тадас Василяускас, пишет ТАСС.

«Закрытие аэропорта продлено до 22:00 (23:00 мск). На месте происшествия для выяснения его причин находятся эксперты, после чего можно будет самолет убрать и возобновить работу в нормальном режиме», – уточнил Василяускас.

Чрезвычайное происшествие, ставшее причиной приостановки работы аэропорта, случилось в 13:43 (14:43 мск) 26 ноября в условиях неблагоприятной погоды – в Вильнюсе шел сильный снегопад. Самолет, прибывший из Варшавы, во время движения к месту стоянки отклонился от курса и съехал с полосы. В результате инцидента никто не пострадал.

Первоначально сообщалось о закрытии аэропорта до 17:00 (18:00 мск), однако впоследствии действие ограничений было продлено сначала до 19:00 (20:00 мск), а затем и до 22:00 (23:00 мск).

Ранее пассажиры рейса в Дубай застряли в аэропорту Москвы на сутки из-за поломки.