Пассажиры рейса в Дубай застряли в аэропорту Москвы на сутки из-за поломки

Осторожно, новости: в Москве рейс в Дубай переносили четыре раза
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Москве туристы не смогли своевременно вылететь в Дубай из-за поломки самолета, рейс переносили четыре раза. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, пассажиры должны были покинуть воздушную гавань в 8:40 утра. Они заняли места в салоне, но в какой-то момент им сообщили о сработавшей сигнализации. Спустя полчаса люди вернулись в аэропорт.

«Там им заявили, что рейс перенесли на 12:00, но спустя 10 минут самолет перенесли еще на два часа», – сообщается в публикации.

Менее чем за полчаса до вылета рейс снова перенесли, но о причинах такого решения не сообщили. Как рассказали сами путешественники, им сказали, что сегодня они уже не вылетят. В ожидании борта люди провели сутки.

До этого в Шереметьево на более чем шесть часов задержали самолет в Египет. Пассажиры планировали отправиться на курорт в 03:05, но не смогли. За задержку, по словам пассажиров, горячую еду им не предложили.

Ранее в Петербурге самолет в Дубай задержали на сутки из-за неисправности.

