Танкеры вывели из акватории КТК после атаки катеров ВСУ в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о прекращении погрузочных работ и выводе танкеров из акватории после атаки безэкипажных танкеров ВСУ в акватории морского терминала. Об этом говорится в сообщении КТК в Telegram.

«По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории», — рассказали в КТК.

Утром 29 ноября из-за атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК было повреждено выносное причальное устройство. Благодаря системам перекрытия трубопроводов попадания нефти в акваторию Черного моря удалось избежать, заявили в КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда западноевропейских стран.

До этого КТК сообщал об атаке нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», повреждения также получил административный офис КТК в Новороссийске.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море попал на видео.