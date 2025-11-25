В минэнерго Казахстана рассказали о последствиях атаки беспилотников на КТК

Минэнерго: перевозка казахстанской нефти идет штатно после атаки БПЛА на КТК

Перевозка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме после атаки беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

«На текущий момент транспортировка и отгрузка казахстанской нефти на экспорт через систему КТК осуществляются в штатном режиме, в соответствии с утвержденным графиком», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, прием нефти ведется без ограничений. Специалисты объяснили, что на производственный процесс ничего не повлияло, поскольку повреждения получил административный корпус морского терминала.

25 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА на Краснодарский край ранения получили шесть жителей региона, повреждения — не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Позже стало известно, что терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Ранее Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Токаев ситуацию с КТК.